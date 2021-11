Sprintrennen beim GP Brasilien – Verstappen lässt Bottas ziehen – Hamilton schon auf Platz 5

Die beiden Titelaspiranten Max Verstappen und Lewis Hamilton machten bislang keine guten Erfahrungen mit den Sprintrennen in dieser Saison. In Silverstone touchierten sich die Autos der beiden bei 290 km/h, wobei Verstappen mit seinem Boliden in die Leitplanken krachte. In Monza blieben nach einem Crash sogar beide Autos der Rivalen k.o. liegen.