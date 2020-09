Wer hat schon mal einen Cheat benutzt? Wahrscheinlich die meisten von uns. Cheats gehören zu der Spieleindustrie dazu, ja werden sogar von den Entwicklern in Spielen implementiert. Solange man im «Bomberman» oder im «Tony Hawk Pro Skater» betrügt, um mehr Leben zu bekommen oder die neuste Highscore zu knacken, ist dies in Ordnung. Problematisch wird es erst, wenn man solche Cheats online in Multiplayer-Spielen verwendet.



Eines der Spiele, die von Cheatern seit Jahren überrannt werden, ist das von Valve entwickelte «Counter-Strike: Global Offensive». Die Programme oder Scripts sind mit nur einer Google-Anfrage zu finden und verhelfen den Betrügern zu massiven Vorteilen. So können die Cheater zum Beispiel durch die Wände sehen oder treffen mit jedem Schuss, was gerade im Competitve-Modus ein Problem ist. Stell dir vor, du möchtest online deinen Rang in «CS:GO» verbessern, endlich den höchsten Rang «Global Elite» erreichen und im Gegnerteam sitzt ein Cheater, der dich jede Runde killt, am besten noch durch die Wand. Frustrierend.