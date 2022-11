Katar hat Millionen für Spionage von FIfa-Funktionären ausgegeben

In wenigen Tagen rollt in Katar erstmals der Ball. Dafür ist unter anderem auch eine gross angelegte Spionage-Aktion verantwortlich.

Am «Projekt Gnadenlos» waren höchste katarische Politiker involviert, so etwa der amtierende Emir Tamim bin Hamad Al Thani.

Intolerante Kultur, Tausende tote Gastarbeiter und klimatisierte Stadien in Zeiten der Klimaerwärmung: Die Weltmeisterschaft in Katar, die am 20. November mit der Partie Katar-Ecuador eröffnet wird, steht enorm in der Kritik.