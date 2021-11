Santa Catarina, Brasilien – Promenade bricht ein – 30 Menschen stürzen in die Kanalisation

Im Süden Brasiliens ist es bei der Eröffnung der Weihnachtssaison zu einem spektakulären Unfall gekommen. Als die Menschen in den Strassen von Joinville den Advent einläuteten, brach plötzlich ein Teil der Promenade ein. 30 Personen landeten daraufhin in der Kanalisation. Mehr als 20 Erwachsene und zwölf Kinder mussten in verschiedene Spitäler eingeliefert werden. Es gab mehrere Verletzte, schwer verletzt wurde aber niemand, wie das brasilianische Nachrichtenportal «G1» mitteilte.