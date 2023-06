Promi-Butler Daniel Rudolf packt über Reiche aus

Luxus-Anwesen, Privatjets und Champagner – das ist die Welt von Daniel Rudolf. Allerdings ist es nicht er, der in Saus und Braus lebt. Viel mehr sorgt er als Butler dafür, dass seine Kundschaft bestehend aus Prominenten, Wirtschaftsgrössen und Schwerreichen ihr dekadentes Dasein in vollen Zügen geniessen können.

«Es gibt kein Limit bei dem, was sich der Kunde an Umsetzungen wünscht: Urlaube und Transporte organisieren, Immobilien, Jachten, Jets, Hubschrauber und Fuhrparks pflegen und einsatzbereit halten», sagt der 41-Jährige im Gespräch mit «Bild». Weiter führt er aus: «Das Meiste soll kurzfristig umgesetzt werden, und genau deswegen nutzen Kunden meine Dienste, damit ich es möglich mache.» Oftmals frage ihn sein Umfeld, wie er es schaffe, mit dem ständigen Erwartungsdruck umzugehen. Seine Antwort: ein breites Netzwerk. Dies gebe ihm die Möglichkeit, agil zu reagieren. Doch generell stellt er klar: «Ich denke wirklich, dass nicht viele diesen Job machen könnten oder wollten.»

Mit dem Heli Zigaretten holen – das sind die absurdesten Wünsche

Für den auf Mallorca angesiedelten Unternehmer gibt es eine Devise: Geht nicht, gibt’s nicht! Und doch blickt er auf einen Wunsch zurück, den er nicht erfüllen konnte: «Das war 2021. Ich sollte eine spezielle Hermès-Birkin-Bag beschaffen, die es nur ein paar Mal auf der Welt gibt. Den Preis dieser sehr speziellen Tasche schätze ich auf 100’000 bis 300’000 Dollar, wenn ich sie denn gefunden hätte.» In seinem Job sei Kreativität essenziell: «Wer nicht kreativ ist, kann den Job nicht machen. Unerlässlich ist auch, den Geschmack, die Vorlieben, den Stil seiner Kunden zu kennen, denn nur dann kann man gute Alternativen vorschlagen.»

Doch an Absurdität lässt sich der Taschen-Wunsch locker überbieten: «Ich erinnere mich an Aktionen wie, dass von einer Jacht aus der Privathubschrauber zum Zigaretten holen geschickt wurde. Oder als es bei einem Haus kein Wasser für zwei Tage gab und ich 186 Wasserflaschen gekauft und mit dem Wasserkocher für ein Bad erwärmt habe.»

So viel kostet der Butler-Service von Daniel Rudolf

Zu konkreten Namen aus der Kundenkartei schweigt Daniel Rudolf. «Bild» konnte allerdings in Erfahrung bringen, dass unter anderem US-Talkmasterin Oprah Winfrey (69), der verstorbene Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz (78) und Schauspieler Hugh Grant (62) die exklusiven Dienste bereits in Anspruch genommen haben. Darüber hinaus seien namhafte Fussballspieler und Fussball-Manager sowie weltbekannte Designer in der Vergangenheit von ihm beglückt worden.