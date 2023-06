Promikoch John Mountain verbietet Veganern den Zutritt zu seinem Restaurant

Auf der Facebook-Seite des Restaurants Fyre verkündet Starkoch John Mountain am Dienstag an, dass Veganer nicht mehr willkommen seien. Er werde sie in seinem Restaurant, das sich in Perth, Australien befindet, nicht mehr bedienen.

Der Post schliesst mit den Worten ab: «Yep. Ich bin fertig damit.» Dazu unter anderem die Hashtags «Geh bitte woanders hin» und «Veganer-freie Zone».

Kundin wollte mehr fleischlose Optionen

Zu der Entscheidung kam es offenbar, nachdem eine Kundin das Fehlen von veganen Gerichten in John Mountains Restaurant bemängelt hatte. Sie bat darum, mehr Optionen ohne tierische Produkte auf die Karte zu bringen.

Auf die Kritik reagiert der Chefkoch, der gebürtiger Brite ist und Teil der BBC-Show «Great British Menu» war, persönlich. Laut «Perth Now» schreibt er der Kundin zurück: «Du und deine Veganer-Kollegen können alle gehen und ihr Essen in einem anderen Lokal geniessen. Sie haben jetzt Hausverbot.»

«F**k Veganer, ernsthaft»

Daraufhin, so behauptet der Koch, hagelte es schlechte Bewertungen von Menschen, die nie im Restaurant gewesen seien. «Wir bekamen all diese negativen Bewertungen ohne einen wirklichen Kommentar.» Das habe dem Restaurant geschadet. Seine Reaktion: «F**k Veganer, ernsthaft. Ich bin fertig. Am Ende des Tages ist es nicht das, was ich tun will, sie können sich verpissen.»

Gegen seine Haltung hagelt es nun noch mehr Kritik. Eine aktuelle Bewertung des Lokals lautet: «Man kann sich nicht Chefkoch nennen, wenn man nicht einmal Gemüse kochen kann. Der Besitzer ist sehr arrogant und verträgt keine Kritik.»

Veganerin hat vorher angerufen

Ein anderer Nutzer schreibt: «Er diskriminiert und verweigert Veganern den Zutritt zu seinem Lokal, nur weil sie sich beschweren, weil sie eine vereinbarte vegane Option nicht einhalten. Wie ekelhaft.»

Denn tatsächlich hatte die Veganerin, die die Reaktion des Chefkochs auslöste, vor ihrem Besuch angerufen und um eine vegane Option gebeten. Mountain versprach ihr ein Gnocchi-Gericht, vergass es aber, wie er selber zugibt. Deshalb blieb der Frau nur ein Gemüsegericht auf der Karte.

Das Veganer-Verbot des Restaurants Fyre kommt bei einigen auch gut an. So lobt eine neue Bewertung des Lokals die «Ethik und Regeln» des Hauses. In einer anderen Bewertung steht: «Grossartiges Personal, grossartiges Essen und ein Chefkoch mit Prinzipien.»