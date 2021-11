Glasgow (UK) – Prominente Gäste wie Jeff Bezos reisen mit Privatjets zum Klimagipfel

Allein am Sonntag konnten mindestens 52 Privatjets bei der Landung in Glasgow gesichtet werden. Die geschätzte Gesamtzahl privater Flüge in den nächsten Tagen wird auf 400 geschätzt. Insgesamt beträgt die geschätzte Menge an Kohlendioxid, dass so ausgestossen werden wird, auf 13’000 Tonnen. Das ist mehr als der Pro-Kopf-Verbrauch von 1600 Menschen in Grossbritannien. Zu den Privatfliegern zählt auch Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der 57-Jährige reiste mit seinem knapp 60 Millionen Franken teuren Privat-Jet an. Besonders stossend für viele Klimaaktivisten daran ist, dass Bezos regelmässig selber Vorträge zum Thema Klimawandel hält und Menschen dazu ermahnt, dem Planeten Sorge zu tragen.