Taraneh Alidoosti postet Foto von sich ohne Schleier

Dieses Foto postete die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti am Mittwoch auf Instagram.

Taraneh Alidoosti, bekannt durch ihre Rolle in «The Salesman», ein Film, der 2017 einen Oscar gewann, solidarisiert sich mit den Protesten.

In einem offensichtlichen Zeichen der Solidarität mit den Demonstrationen für Frauen- und Menschenrechte im Iran hat die prominente iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti am Mittwoch ein Foto von sich veröffentlicht, das sie ohne den in der Islamischen Republik vorgeschriebenen Schleier zeigt.