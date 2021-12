Riccardo Simonetti mit «angsteinflössender Krankheit» im Spital: Promis stehen ihm bei

Die Fans, seine Familie und Kolleginnen und Kollegen kennen Riccardo Simonetti (28) als lustige und aufgestellte Person. Umso näher geht ihnen der Instagram-Post, den der Entertainer am Dienstag mit seinen 326’000 Followerinnen und Follower geteilt hat. «Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist, dass ich wieder glücklich und gesund werde», schreibt er zu einem Bild, das ihn sichtlich erschöpft mit Maske im Spitalbett zeigt.

«Geniesse jetzt die Zeit mit deinen Liebsten»

Unter dem Post finden sich unzählige Genesungswünsche von Fans. Aber auch zahlreiche Freunden und Bekannten aus der Show-Szene stehen ihm während dieser Zeit bei: «I Love you! Gute Besserung mein Schatz! Ich denke an dich», schreibt etwa die Moderatorin Sylvie Meis (43). Auch der Schauspieler Jochen Schropp (43) schliesst sich an: «Oh Mann, Ricci. Ich wünsche dir, dass du ganz schnell wieder ganz gesund wirst. Fühl dich gedrückt. Vielleicht nicht ganz so fest!»