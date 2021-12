Prominente Vorbesitzer sorgen bei Fahrzeugauktionen für Rekordpreise

Autos mit berühmten Vorbesitzern sind die Stars der Fahrzeugauktionen. Die horrenden Preise orientieren sich aber mehr am Autobezug der Celebrities als an deren Bekanntheitsgrad

10. Der «Black Star» von David Bowie

Bruno von Rotz – zwischengas.com

Wer sich heute einen gut erhaltenen Volvo 262 C Bertone Coupé in die Garage stellen möchte, muss neben etwas Geduld bei der Suche circa 25’000 Franken aufbringen. Wesentlich teurer wirds, wenn der Vorbesitzer zu den grössten und einflussreichsten Musikern der vergangenen Jahrzehnte zählt und sich mit Songs wie «Space Oddity» oder «Modern Love» Ikonenstatus sicherte. So fiel der Hammer in Gstaad und mit ihm der Zuschlag zum schicken schwarzen Schweden aus dem Vorbesitz von David Bowie erst bei 190'000 Franken. Dafür mit an Board: 155 PS aus einem 2,8 Liter V6 Motor mit «nur» 53'000 Kilometern auf der Uhr, Automatikgetriebe, Klimaanlage, Sitzheizung und eine Blaupunkt-Audioanlage, welche vermutlich als Erste die Studioaufnahmen von «Black Star» spielten.

9. Eine biblische Golf-Geschichte

action press/ SWNS.com / SWNS

2006 erwarb der damals 21-jährige Benjamin Halbe aus dem nordrhein-westfälischen Olpe einen metallicgrauen VW Golf IV – Occasion für 9500 Euro. Bei der Schlüsselübergabe staunte der Zivildienstleistende nicht schlecht, als er im Fahrzeugbrief vom einzigen Vorbesitzer Notiz nahm: Der Vierer-Golf mit Baujahr 1999 beförderte nach Verlassen des Showrooms «Josef Kardinal Ratzinger» oder kurze Zeit später: «Papst Benedikt XVI». Halbe witterte nach der Papstwahl einen Geldsegen und inserierte den 115 PS starken Kompaktwagen auf Ebay-Kleinanzeigen. Mit Erfolg: Ein amerikanisches Online-Casino ersteigerte den 2,0 Liter Golf für 188'984 Euro.

8. Ein Ferrari 365 GT4 zum Schnäppchenpreis

Dass prominente Namen in der Fahrzeughistorie den Verkaufspreis nicht immer ins unermessliche hochtreiben, zeigt der Verkauf von Elton Johns Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer. Das Bonhams-Auktionshaus in Goodwood taxierte den Zwölfzylinder-Mittelmotorsportwagen auf 353'000 bis 477'000 Euro. Den Bietenden jedoch war der 365 GT4 schlussendlich 261'000 Euro wert. Für Gutbetuchte ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass die 290 km/h schnelle Rakete vom «Rocket Man» 2012 eine Totalrevision erhielt und laut Bonham zu «einem der besten aktuell erhältlichen» Berlinetta Boxer zählte – zumal sowieso nur 400 Stück gebaut wurden.

7. Die etwas andere Prinzessinnen-Kutsche

reemandansie.com

Im Mai 1981 schenkt Prince Charles Lady Di zur Verlobung einen Ring mit 14 Diamanten, die einen Ceylon-Saphir umschliessen – und einen Ford Escort. Letzterer ist nach ihrem Tod lange im Besitz einer Frau, die seine Herkunft geheim hält, ehe der Kompaktwagen im Juni dieses Jahres versteigert wurde. Das Auktionshaus prognostizierte für den Escort einen Preis zwischen knapp 35'000 und 46'000 Euro. Die Einschätzung basiert auf dem Verkauf von Dianas Audi Cabrio im Vorjahr für 68’000 Euro. Am Tag vor dem 60. Geburtstag der «Queen of Peoples’ Hearts» fällt der Hammer für den 1,6 Liter Escort bei 54'760 Euro. Heisst: Der Lady-Di-Bonus verzehnfacht den Wert gegenüber vergleichbaren Angeboten im nicht adeligen Occasionsmarkt.

6. Weltmeisterlicher gehts kaum

bonhams.com

Mit dem 507 baut BMW 1956 einen zeitlosen Klassiker und ihr wohl schönstes Modell überhaupt. Nur 252 Stück verliessen die Werkshallen in München, weshalb der Roadster heute zu den meist gesuchten Oldtimern zählt. Gepflegte Exemplare kosten zwei Millionen Franken – es sei denn, hinter dem weissen Vierspeichen-Lenkrad sass John Surtees. Der britische Rennfahrer ist bis dato der einzige Weltmeister auf zwei und vier Rädern – und wird das auch bleiben. Nach sieben Motorrad-Titeln, vier davon in der Königsklasse über 500 Kubikzentimeter, sicherte er sich im Finallauf von Mexico City den begehrtesten Pokal im Automobilsport und machte das Double perfekt. Das ist, als hätte Roger Federer neben seinen 20 Grand Slam Titel noch ein Major Turnier im Golf gewonnen – ein echter Irrsinn. An Irrsinn grenzt auch der Preis, welcher der 165 PS starke Achtzylinder 2018 bei seiner Auktion erzielte: 4,3 Millionen Euro liess sich ein Fan Surtees BMW 507 kosten.

5. Tourenwagenmeister aus Privatsammlung

classicdriver.com

Jay Kay, der Frontmann der Rockband Jamiroquai, ist der wohl grösste Autofanatiker unter seinen Berufskollegen. Wie viele Autos der Sänger wirklich besitzt, ist unklar, da die Anzahl ständig variiert, aber um die 50 sollen es sein, die er auf seinem knapp 300'000 Quadratmeter grossen Anwesen bei London parkt. Ab und an trennt sich der Jazz-Funk-Sänger von einigen seiner «Träume auf vier Rädern». 2018 bot er über Silverstone Auctions acht Autos an. Darunter ein streng limitierter BMW M3, mit welchem die Münchner 1988 den Sieg der Europäischen Tourenwagenmeisterschaft feierten. In den über zehn Jahren in Jay Kays Privatsammlung legte der E30 lediglich 29'000 Kilometer zurück, ehe er für 96'000 Euro versteigert wurde

4. Rolls Royce Silver Shadow von «The Greatest»

bonhams.com

Muhammad Ali war bekennender Rolls Royce Fan und stellte sich über die Jahre gleich mehrere Modelle der britischen Edelmarke in die Garage, darunter auch einen Silver Shadow. Mit dem Kauf des silbernen Cabriolets feierte der dreifache Schwergewichtsweltmeister 1970 die Wiedererlangung seiner Boxlizenz. Diese wurde ihm aufgrund der Verweigerung in den Vietnamkrieg einzurücken entzogen. Nach sechs Jahren trennt sich «The Greatest» von seinem RR, worauf die Edelkarosse in den Niederlanden einen neuen Besitzer fand. Dieser wollte das Fahrzeug möglichst im Originalzustand belassen. Die richtige Entscheidung: Bei der Auktion von Bonhams erzielte Alis Rolls Royce den stolzen Preis von 132'250 Euro – das Vierfache von dem, was das Modell sonst in gutem Zustand kostet.

3. Geschenkt und ausgelehnt

Cadillac

Um fast die Hälfte günstiger konnten sich Musik- und Autofans 2018 ein Stück Popgeschichte in Form eines Cadillac Estate Wagon sichern: Lediglich 69'000 Euro erzielte das letzte Auto von Elvis Presley bei der Classic Expo Salzburg. Dabei hatten die Besitzer mindestens mit einem sechsstelligen Betrag gerechnet. Vermutlich liegt der «tiefe» Preis am auf den ersten Blick eher saloppen Auftritt des Cadillacs. Erst bei genauerem Betrachten fällt die Exklusivität auf: Gerade einmal zwei Stück des sonst nur als Limousine erhältlichen deVille baute der US-Autobauer zum Kombi mit Überlänge um. Einen für Dean Martin und einen für den «King of Rock’n’Roll», welcher ihn kurzerhand seinem Manager schenkte. Das Interior überzeugte zu seiner Zeit durch Klimaanlage, Lederausstattung, hydraulische Sitze und sonstigen elektronischen Spielereien – von den Echtgold-Elementen im Cockpit einmal abgesehen. Viele Kilometer waren dem Manager jedoch nicht gegönnt: Presley lieh sich das Auto so oft aus, dass dieser sein Geschenk wieder zurückgab.

2. Mit einem Ferrari auf Europa-Tournee

classicdriver.com

Einen geräumigen Kombi hätte auch Keith Richards während der Europa-Tourneen der Rolling Stones in den 70ern gut gebrauchen können. Denn: Der Gitarrist und Sänger litt unter Flugangst. Statt für viel Platz entschied sich Richards für viel PS. 1972 kaufte er einen Ferrari 264 GT und tourte damit durch die Alte Welt. Die meisten der 40'000 Kilometer auf dem Tacho des V6 stammen also vom englischen Musiker selbst. Obwohl der Rocker für seinen wilden Fahrstil bekannt ist und schon einen Bentley Flying Spur um einen Baum wickelte, blieb der Ferrari bis zu seinem Verkauf 1986 in einer japanische Privatsammlung unbeschädigt. 2018 wurde das Tournee-Fahrzeug erneut angeboten und erzielte einen Preis von 498'000 Euro.

1. Der Schauspieler und der Filmstar

rmsothebys.com

Denken wir an einen Porsche im Film «Le Mans», haben wir alle den blauorangen 917er mit der Nummer 20 vor Augen – genau so unvergessen bleibt aber auch der schiefergraue 911er von Steve McQueen. Einen solchen fuhr der Schauspieler aber nicht nur am Filmset, sondern auch privat – und zwar mit identischer Ausstattung. Heisst: getönte Scheiben, Sportauspuff, Nebelscheinwerfer, Blaupunkt-Radio und Klimaanlage. Im August kam der wohl berühmteste 911er bei RM Sotheby’s unter den Hammer. Dabei erreicht der Porsche ein Höchstgebot von 950'000 Euro – das Zehnfache des Wertes ohne Promi-Bonus.