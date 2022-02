Prominente schimpfen gegen Putin und beten für Freunde und Betroffenen des Ukraine-Russland-Konflikts

1 / 6 Als Erste äusserte sich Cardi B (29) zu den Geschehnissen in Russland und der Ukraine. imago images/ZUMA Wire «Let’s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (40) fürchtet um Freunde in der Ukraine. Instagram/motsimabuse Der 34-jährige Musiker The Weeknd will für die Betroffenen beten. Instagram/theweeknd

Darum gehts Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert.

Das ukrainische Innenministerium teilte am Donnerstagmorgen mit, dass bei russischen Luftangriffen sieben Soldaten getötet worden seien.

Auf Social Media äussern sich zahlreiche Prominente und beten für die vom Krieg Betroffenen.

Nun ist das passiert, was die Welt zu verhindern versuchte: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist eskaliert. Kurz vor einer erwarteten russischen Invasion in die Ukraine hat sich Präsident Wolodimir Selenski (44) in der Nacht auf Donnerstag in einem Statement geäussert und gesagt, er sei bereit, mit Russland zu verhandeln – in jedem beliebigen Format und an jedem Ort –, um Fragen der Sicherheit und der Garantie von Frieden zu erörtern. Doch dieser Appell stiess bei Wladimir Putin (69) offenbar auf taube Ohren. Er eröffnete das Feuer.

Ein Schritt, der Prominente weltweit erschreckt. Zahlreiche nationale und internationale Berühmtheiten äussern sich nun in den sozialen Medien zum Ukraine-Russland-Konflikt. Als eine der Ersten meldete sich Rapperin Cardi B (29) auf Twitter zu Wort: «Ich wünschte, dass diese Weltführer aufhören, um jeden Preis nach Macht zu streben und wirklich darüber nachdenken, wer die Leidtragenden sind – die Zivilisten. Abgesehen davon, befindet sich die ganze Welt noch immer in einer Krise. Krieg, Sanktionen, Invasionen sollten das Letzte sein, worüber sich diese Führer Sorgen machen sollten.»

In einem weiteren Video, stellte sie klar: «Ich bin weder auf der Seite der Nato, noch bin ich auf der Seite Russlands», und betont ausdrücklich: «Ich unterstütze klar die Seite der Bürgerinnen und Bürger.» Allgemein sei die Situation in der Welt bereits genug schwierig. «Ich wünsche mir wirklich, dass alle führenden Politiker der Welt jetzt zu einer logischen Schlussfolgerung kommen», schliesst sie ihren Beitrag ab.

Gebete für die Sicherheit aller

Ebenfalls beim Kurznachrichtendienst äusserte sich Musiker The Weeknd. Der 34-Jährige schrieb: «Leider merke ich erst jetzt, was mit dem Konflikt passiert.» Heute wolle er innehalten und für die Sicherheit aller beten.

Die Profitänzerin und «Let’s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (40) postete auf Instagram ein Bild der ukrainischen Flagge und schrieb dazu: «Das bricht mir das Herz. Ich bete für alle Menschen in der Ukraine und in der Welt.» In ihrer Story führte sie weiter aus: «Wir sind bei euch, weil in der Ukraine Bomben vom Himmel fallen. Familie, Freunde und Kollegen der Tanz-Welt, passt auf euch auf.»

Der Musiker Jakub Ondra (27) äussert sich in deiner Instagram-Story: «Ich bete für die Ukraine und die unschuldigen Zivilisten. Es tut mir so weh, was passiert und dass die ganze Welt zuschaut.» In seinem Statement schiesst er auch gegen den russischen Präsidenten und hofft, dass alle das wahre Ich von Putin nun erkennen.