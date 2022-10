Adnan Tabatabai: Prominenter Baerbock-Berater soll dem Mullah-Regime nahestehen

«Er versucht, dem Regime ein freundliches Gesicht zu geben»

Tabatabais Vater stand dem Ayatollah nahe

Tatsächlich stand Adnan Tabatabais Vater Sadegh, der 2015 verstorben ist, dem iranischen Revolutionsführer Ruhollah Khomeini – besser bekannt als Ayatollah Khomeini – sehr nahe. 1979 putschte Khomeini gegen den Schah und errichtete in der Folge einen Gottesstaat. Später war Sadegh Tabatabai als Sonderbotschafter des Irans oft in Deutschland und schmuggelte sogar Waffen und Drogen für die Mullahs, wie die «Bild» schreibt.

Beim WDR ist man sich der Kritik offenbar bewusst: Unter ein Interview mit Adnan Tabatabai vom 28. September schrieb man folgende Stellungnahme: «Kritiker werfen Adnan Tabatabai vor, der iranischen Regierung nahe zu stehen und enge verwandtschaftliche Verbindungen in die iranische Politik zu haben. Unter anderem zu Ayatollah Khomeini. Dazu hat sich Tabatabai am 17.10.2022 gegenüber Übermedien so geäussert: ‹Mein Familienhintergrund eröffnet mir Wege, ein weitreichendes Netzwerk an Gesprächspartnerinnen und -partnern im Iran aufzubauen.›»