Tumso Abdurachmanow: Gegner von Putins «Bluthund» in Schweden verschwunden

Tumso Abdurachmanow : Prominenter Gegner von Putins «Bluthund» in Schweden verschwunden

Er lebte im Exil in Schweden und ist einer der schärfsten Kritiker von Putins «Bluthund» Ramsan Kadyrow: der Tschetschene Tumso Abdurachmanow. Berichten zufolge ist er nun verschwunden. Eine ebenfalls in Schweden ansässige Menschenrechtsorganisation schrieb am Samstag, man habe seit zwei Tagen keinen Kontakt mehr mit Abdurachmanow. Sein Bruder Mochmad, der für die Menschenrechtsorganisation Vayfond arbeitet und 2017 Asyl in Deutschland beantragte, sei ebenfalls «nicht mehr erreichbar».