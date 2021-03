Skandalbild um totes Ross : Prominenter Pferdetrainer telefoniert auf totem Tier – Briten sind in Rage

Ein Pferdetrainer sitzt auf einem toten Tier und telefoniert – dieses Bild ist für die britische Rennpferdgemeinde völlig unerträglich – auch wenn der Mann zu den besten der Zunft gehört.

Der irische Pferdetrainer Gordon Elliott ist in der Welt des Pferderennens eine Legende. Seine Karriere dürfte aber nun ruiniert sein, nachdem sich am 27. Februar 2021 dieses Foto auf den sozialen Medien verbreitete.

Von ihm trainierte Pferde haben dreimal das berühmte Rennen Grand National in Aintree gewonnen.

Der Ire Gordon Elliott hat einen Namen in der Welt des Pferderennens.

Ein Tweet mit dem Bild eines toten Pferdes hat den irischen Erfolgstrainer Gordon Elliott die Zulassung für Pferderennen in Grossbritannien gekostet. Das Foto sei zwar schon älter, aber echt, räumte Elliott am Montag in einem längeren Tweet ein. Das tue ihm leid.