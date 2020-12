Leipzig : Prominenter «Querdenker» musste nach Demo künstlich beatmet werden

Anfang November kam es in Leipzig zu einer Demonstration von hunderttausenden «Querdenkern». Ein Mitorganisator musste danach im Spital behandelt werden.

Es war der 7. November, als sich in der Leipziger Innenstadt rund 200’000 Menschen versammelten. Sie nahmen an einer «Querdenken»-Demonstration teil. Die erlaubte Zahl von 16’000 Teilnehmern wurde dabei weit überschritten, etliche trugen zudem keine Masken und hielten sich auch nicht an die Sicherheitsabstände, wie Aufnahmen zeigen. «90 Prozent der Demonstranten» habe sich nicht an den Auflagen gehalten, erklärte ein Polizeisprecher damals via Twitter.