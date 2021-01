Wütende Anhängerinnen und Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump haben am Mittwoch das Capitol in Washington gestürmt, aktuell soll sogar über die Absetzung von Donald Trump diskutiert werden. Inzwischen hat der unter Druck geratene Präsident eine geordnete Machtübergabe an Joe Biden am 20. Januar zugesichert.