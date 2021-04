Er griff Dragqueen Katy Bähm (28) minutenlang verbal an und liess sich von den anderen Promis kaum beruhigen.

Dies, nachdem Prinz Marcus von Anhalt (53) in der ersten Folge mit homophoben Aussagen schockierte.

Das Reality-Format «Promis unter Palmen» steht nach der ersten Folge in grosser Kritik.

Prinz Marcus von Anhalt (53) sorgte am vergangenen Montag in der ersten Folge von «Promis unter Palmen» für einen Skandal . Seine homophoben Äusserungen gegenüber Dragqueen Katy Bähm (28) schockierten nicht nur die anderen Promis der Reality-Show, sondern auch das Publikum. Auf Social Media war man sich einig: Dass ein Eklat dieser Art minutenlang ohne jeglichen Kommentar des Senders Sat.1 gezeigt wird, ist mehr als nur enttäuschend.

Nach der harschen Kritik zieht Sat.1 nun die Notbremse. Wie die «Bild»-Zeitung am Freitag berichtet, werden die verbleibenden Folgen der Show noch einmal neu begutachtet und überarbeitet. Man habe dies den Kandidatinnen und Kandidaten von «Promis unter Palmen» bereits am Donnerstag schriftlich mitgeteilt. Durch die Prüfung der Episoden wolle der Sender weitere Kritik vermeiden.

Inhalte werden ersatzlos gestrichen

Prinz Marcus von Anhalt betrifft das nicht mehr – ihn haben die anderen elf Promis in der ersten Folge rausgewählt. Bereits in der zweiten Folge wird Katy Bähm allerdings dennoch erneut mit harschen Worten konfrontiert: Eine kurzzeitig auf dem Sat.1-Streamingdienst Joyn aufgeschaltete Preview zeigte, wie sie von der Konkurrenz so lange beschimpft wird, bis sie unter Tränen zusammenbricht.