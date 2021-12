Schweizer Promis verkaufen für Kinder in Armut ihre liebsten Gegenstände

Im Rahmen der Spendenaktion «We Love To Give» verkaufen diverse Schweizer Promis ihre Lieblingsgegenstände. Der Erlös wird an die Stiftung für Kinder in der Schweiz gespendet, die sich für Kinder in Armut einsetzt. Model Manuela Frey verkauft ihre Mütze, die sie sich im Alter von 15 Jahren gekauft hat – in ihrem ersten Winter in New York.