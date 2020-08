Promotor entsetzt Promo-Agentur fordert von Bewerbern «sportliche Ganzkörperfotos»

Die Promotionsagentur Spool Promotion AG ruft Bewerber dazu auf, «sportliche Ganzkörperfotos» einzureichen. Ein Mitarbeiter wirft dem Unternehmen vor, gutaussehende Personen zu bevorzugen.

Für einen Kunden sollen die Promotoren von Spool Promotion Glace an verschiedenen Bahnhöfen in der Schweiz verteilen.

Ganzkörperfotos sollen über das Jobangebot entscheiden: Ein Promotor ist entsetzt über eine Ausschreibung seiner Arbeitgeberin, der Spool Promotion AG. «Für einen Auftrag fordern sie sportliche Ganzkörperfotos, obwohl sie bereits Ganzkörper b ilder von uns im System haben», sagt der Zürcher. Er wirft dem Unternehmen vor, oberflächlich zu handeln: «Sie haben viele Leute in ihrer Datenbank und wollen durch diese Ausschreibung spezifisch Leute mit einem tollen Body rekrutieren, was sie hier mit ‹sportlich› umschreiben.» Wenn dem Kunden das Aussehen egal wäre, würde die Spool Promotion AG nicht nach Ganzkörperbildern fragen, so der Promotor.

Er arbeite seit rund einem Jahr für das Unternehmen , und bisher habe es keine ähnliche Ausschreibung gegeben. Zwar würde er selbst in die gefragte Kategorie fallen, doch: «Ich will so etwas nicht unterstützen. So ein Vorgehen ist unfair und entspricht nicht den heutigen Werten. Es sollten alle einen Auftrag erhalten, egal , ob dick oder dünn.»