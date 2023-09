Frau will wegrollendes Auto stoppen – Totalschaden im Tunnel

Im Umfahrungstunnel Promontogno GR ist am Donnerstag eine Frau beim Versuch, ihr rückwärts rollendes Auto anzuhalten, verletzt worden, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden. Die Frau war alkoholisiert und fahruntüchtig, wie Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt.

Die 31-jährige Frau war kurz vor Mitternacht von Castasegna GR in Richtung Stampa GR unterwegs. Am Tunnelausgang hielt sie ihr Fahrzeug an und stieg aus. «Warum, wissen wir noch nicht», sagt Roman Rüegg. Doch die Frau hatte vergessen, ihr Fahrzeug entsprechend zu sichern, und der Wagen begann, in der Steigung rückwärts in den Tunnel zu rollen.