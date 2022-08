Abenteuertour früher beendet: «Prompt haben sich alle Überwachungskameras auf mich gerichtet»

In sieben Monaten erklomm der 19-jährige Tobias Renggli 44 der höchsten Berge Europas – mit seinem Fahrrad. Es sollten 47 werden, doch es lief nicht alles glatt: In Belarus wurde er festgenommen, den Mont Blanc musste er schliesslich auslassen und frühzeitig nach Hause fahren.

1 / 5 Tobias hat innerhalb von sieben Monaten 44 der höchsten Berge Europas mit seinem Fahrrad bestiegen. Tobias Renggli Er legte insgesamt 360’000 Kilometer (durchschnittlich 200 km pro Tag) und 500’000 Höhenmeter zurück. Dabei besuchte er insgesamt 400 Städte auf dem europäischen Kontinent. Tobias Renggli Der 19-jährige Abenteurer reiste nur mit dem Nötigsten: Bergschuhe, Steigeisen, Eispickel, ein ultraleichtes Zelt und natürlich sein Fahrrad. Tobias Renggli

Darum gehts: Der 19-jährige Tobias Renggli aus Buchrain hat vor kurzem seine «Bikepacking Europe»-Radtour durch Europa beendet.

Er hat 360’000 Kilometer und eine halbe Million Höhenmeter zurückgelegt, 400 Städte besucht und die höchsten Berge in 44 europäischen Ländern bestiegen.

Er war mit vielen Fallstricken konfrontiert, darunter eine Verhaftung in Belarus und eine Nacht mit Drogenhändlern in Montenegro.

Die extreme Radtour musste er am 14. August 2022 wegen der prekären Bedingungen am Mont Blanc unterbrochen worden.

360’000 Kilometer (etwa dreimal von Luzern nach Singapur) und 500’000 Höhenmeter hat Tobias Renggli aus Buchrain seit letztem November zurückgelegt. Dabei hat er die höchsten Berge in 44 europäischen Ländern bestiegen und 400 Städte besucht – nur mit seinem Fahrrad, seinem ultraleichten Schlafsack und ein paar anderen möglichst leichten und kleinen Utensilien.

Als er im November gestartet war (20 Minuten berichtete), hatte er sogar noch mehr vor: Innerhalb von zehn Monaten sollten es in 47 Ländern 47 Bergtouren werden. Im August musste Tobias die Tour wegen der Bedingungen am Mont Blanc jedoch frühzeitig beenden: «Der Berg ist offiziell gesperrt, wer rauf will, zahlt 15'000 Euro Kaution, die man zurückbekommt, wenn man wieder unten ist. Für den nicht so unwahrscheinlichen Fall, dass dies jedoch nie mehr geschieht, hat man bereits Rettung bzw. Beerdigung vorfinanziert.» Er fuhr danach zwei Tage früher als geplant nach Hause. Der 19-Jährige konnte eine gewisse Enttäuschung nicht verbergen, bezeichnet sich selbst jedoch als erstaunt und zufrieden mit dem, was er erreicht hat.

Festnahme in Belarus und Übernachtung bei Drogenhändlern

Während der Radtour stiess Tobias auf viele Schwierigkeiten. Und dabei geht es nicht nur um Müdigkeit, raues Klima und prekäre Unterkünfte. Der Buchrainer wurde an der Grenze zu Belarus festgenommen: «Ich habe ein Foto vom monströsen Stacheldrahtzaun dort gemacht und prompt haben sich alle Überwachungskameras auf mich gerichtet», schreibt er auf seinem Blog. «Ich wurde kurze Zeit später festgenommen und in eine Militärstation gebracht, die aussah wie in einem Film aus der Sowjetunion!» Tobias wurde wieder freigelassen, nachdem er ihm nicht verständliche Dokumente unterschrieben und die Fotos gelöscht hatte.

Aber das ist nicht alles. Im vergangenen Juli musste Renggli während der Etappe in Montenegro eine Nacht bei Drogenhändlern verbringen: «Es war nicht so wild, wie es klingt», erzählt er 20 Minuten. «Ich hatte eine einzige Nacht bei Leuten verbracht, die im sehr kleinen Stil Drogen produzieren und verkaufen.»

Inspiriert von Maturaarbeit

Seit dem 14. August 2022 ist er nun wieder zurück und sein Projekt, die «Bikepacking Europe» -Biketour, somit beendet. Und wie geht es jetzt weiter? «Jetzt gehe ich erst einmal an der ETH in Zürich studieren, bin mir aber sicher, dass ich in Zukunft noch ähnliche Dinge machen werde», sagt er. Ob es ein Buch geben wird, in dem Tobias seine Abenteuer im Detail erzählt, ist noch unklar. Allerdings würde es ihm dabei nicht darum gehen, seine grossen Taten zu erzählen. Vielmehr gehe es ihm darum, die Botschaften zu vermitteln, die er auf dieser Reise gelernt hat, die er als «eine prägende Erfahrung, Horizont erweiternd und auf diversen Ebenen unglaublich wertvoll und bereichernd» beschreibt.

D ie «Bikepacking Europe»- Biketour ist nicht das erste anspruchsvolle Projekt des ehrgeizigen Luzerners. Im Sommer 2020 schloss Tobias innerhalb seiner Maturaarbeit die «Tour dör d’Schwiiz» ab. Eine Radtour zur Entdeckung der Schweiz und der höchsten Berge in jedem Kanton. Bei dieser Tour hat der damals 18-Jährige alle 250 Städte der Schweiz in einem Zeitraum von 38 Tagen besucht.