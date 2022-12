Ein Dieb beim Barfüsserplatz in Basel rastet aus beim Coop Pronto

Am Samstagabend kam es gegen 19.15 Uhr zur Verfolgungsjagd zwischen einem Angestellten des Coop Pronto beim Barfüsserplatz und einem Ladendieb. Zunächst wurde dieser beim Klauen erwischt. Im ersten Moment habe das Personal auf eine Anzeige verzichtet und den Mann hinausbegleitet. Anstatt sich vom Laden zu entfernen, begann dieser zu randalieren. Die Situation eskalierte. Passanten filmten Ausschnitte der Szene.

Dabei spurtet ein Unbekannter über die Strasse in Richtung des benachbarten Weihnachtsmarkts. Mehrere Angestellte des Coop Pronto rennen ihm hinterher. Minuten später trifft die Kantonspolizei Basel-Stadt ein und dem Dieb werden Handschellen angezogen. Herumstehende kommentieren die Festnahme teilweise lautstark.

Dieb wollte Schinkengipfeli klauen

«Er wollte zunächst Schinkengipfeli klauen. Als wir ihn beobachteten, schmiss er sie im Laden einfach in einen Mülleimer», sagt ein Angestellter gegenüber 20 Minuten. Nach einer kurzen Diskussion sei der Mann dann hinausbegleitet worden. «Wir verzichteten zunächst auf eine Anzeige», so der Mitarbeiter.

«Anstatt sich zu entfernen, nahm der Dieb Betonkacheln der nahe gelegenen Baustelle und schmiss sie gegen die Ladenscheibe», sagt er weiter. Als er Richtung Weihnachtsmarkt fliehen wollte, seien der Mitarbeiter und weiteres Personal direkt selbst hinterher. «Zunächst stoppte ihn ein Besucher. Wir hielten ihn dann so lange fest, bis die Polizei eintraf», so der Angestellte. In dem Video ist zu sehen, wie der Dieb mit angelegten Handschellen zum Polizeiauto begleitet wird.