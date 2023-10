Russisches Propaganda-Video: Professor ordnet ein

Herr Schmid, wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass solche Videos tatsächlich von Russland aus gesteuert werden?

Es ist schwierig, eine lückenlose Beweiskette zu rekonstruieren. Es ist der erste so gelagerte Fall in der Schweiz, der mir bekannt ist, aber ich halte eine russische Einflussnahme für möglich. In mehreren europäischen Ländern sind Desinformations-Kampagnen dokumentiert, die einen russischen Hintergrund haben. Mit der Annexion der Krim hat das 2014 begonnen. Erstmals deutlich wurden solche Versuche in Kommentarspalten grosser Medien, zuerst beim «Guardian». Dann griffen diese manipulierten Wortmeldungen auf Deutschland über. Oft handelte es sich um Beiträge in gebrochenem Deutsch mit vielen Grammatikfehlern.