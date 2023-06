Hofwil: Klimastreik protestiert gegen Wirtschaftswoche

Kaspar, Mitglied der Klimagruppe und des Vorstands der Schülerinnen- und Schülerorganisation, sagt: «Die Wirtschaftswoche wird von diversen Grossbanken und Konzernen finanziert, deren Interessen in der Wirtschaftswoche vermittelt werden. Das bedeutet, dass die UBS, die CS, der Zementkonzern Holcim und Co. unseren Unterricht als Propagandaplattform nutzen – und das darf einfach nicht passieren.»

«Nichts als Heuchelei»

«Wissen nicht, wer hinter dieser Aktion steht»

Peter Stalder, Rektor des Gymnasiums Hofwil, schreibt auf Anfrage von 20 Minuten: «Unbekannte haben am Vormittag auf dem Vorplatz der Schule Botschaften wie ‹Verein Wirtschaftsbildung raus aus dem Höfu› geschrieben und am Mittag wurde ein Transparent auf dem Mensaplatz hochgehalten.» Die betroffenen Personen seien weggewiesen und das Transparent entfernt worden. «Die Kreidesprüche haben wir entfernt, so wie wir dies machen, wenn ohne Erlaubnis der Schulleitung an nicht dafür vorgesehenen Orten Botschaften platziert werden», so Stalder.