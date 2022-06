Rassistische Facebook-Posts: «Westen ist eine Abfall-Allianz» – Leiter von Durchgangsstation freigestellt 

Am Dienstagmorgen stellte der Kanton Zug den Leiter der Durchgangsstation Steinhausen per sofortfrei. Grund: Seine Einträge auf Facebook. Er postete regelmässig prorussische, homophobe und sexistische Beiträge.

Kanton Zug stellt Leiter der Durchgangsstation Steinhausen wegen problematischer Facebook-Posts frei. Google Street View

Darum gehts

Der Leiter der Durchgangsstation in Steinhausen soll auf seinem Facebook-Profil rund ein halbes Jahr lang homophobe, sexistische und prorussische Beiträge geteilt, gepostet und kommentiert haben. Weil sein Account öffentlich einsehbar war, ist dies der «Luzerner Zeitung» aufgefallen und ein Journalist hat seine Arbeitgeberin, die Direktion des Innern, mit diesen Informationen konfrontiert. In der Folge wurde der Mann am folgenden Tag freigestellt und er löschte sofort sein Facebook-Profil.

Wie im Artikel weiter zu lesen ist (Bezahlartikel), datiert der erste Post vom 11. Oktober letzten Jahres. Der Mann drückte seine Ansichten oft symbolisch mit Emojis aus. Für «Lüge» oder «verlogen» benützte er etwa die Schlange als Symbol, Schweinchen standen für «Unreinheit» an sich, Krustentiere stellten in seinen Posts so genannt unreine Lebensformen dar, die es verdienten, «lebendig zerstückelt» zu werden. Auf solche Tiersymbole folgten auch Emojis eines lesbischen und eines schwulen Pärchens, die sich unter einem Herzen küssen.

«Krieg in Europa – die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann»

Bereits zwei Monate bevor Russland in der Ukraine einmarschierte, also im Dezember 2021 veröffentlichte der Mann ein Video einer Kriegssituation, die vermutlich aus einem Video stammte. Als Gefühl gab der Mann «fühlt sich toll» an. Als Standort seiner kriegerischen Aktion gab er Europa/Kiev an und schrieb dazu in Englisch: «Krieg in Europa – die Frage ist nicht ob, die Frage ist wann» und wieder verwendete der Mann Emojis, welche er passend empfand.

Solche und weitere Posts soll der Mann noch zu Dutzenden abgesetzt haben. In seinen Augen ist der Westen eine «böse», «unreine» «Abfall-Allianz», und es müsse eine «neue Weltordnung» installiert werden. Er schreckte auch nicht vor Themen wie einem Atombombenabwurf über der Ukraine zurück und er zeigte seine unterstützende Haltung für Wladimir Putin ganz offen, wie die «Luzerner Zeitung» weiter berichtete. Ausserdem war der Leiter der Durchgangsstation Steinhausen schon früher negativ aufgefallen. So soll er ehemalige Arbeitskollegen gemobbt und schikaniert haben. Der Mann war zudem immer wieder konzentriert aufs Thema «Jungfräulichkeit», das er mit einer Vulva darstellte, die zugenäht wird. In diesem Zusammenhang vergab er so genannte «Jungfräulichkeitszertifikate».

Direktion des Innern distanziert sich von den Äusserungen des Mannes