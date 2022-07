Steinhausen ZG: Prorussische und sexistische Posts – Asylzentrum-Chef fristlos entlassen

Nachdem dies bekannt worden war, ist der Leiter per sofort freigestellt worden.

Der Leiter der Durchgangsstation in Steinhausen hat auf seinem Facebook-Profil rund ein halbes Jahr lang homophobe, sexistische und prorussische Beiträge geteilt, gepostet und kommentiert.

Wegen rassistischer und prorussischer Posts auf Facebook hatte der Kanton Zug Ende Juni den Leiter der Durchgangsstation in Steinhausen ZG freigestellt . Wenig später erstattete der Kanton gegen den Mann eine Anzeige wegen des Verdachts auf Diskriminierung und wegen Aufrufs zum Hass.

Inzwischen wurde der Mann fristlos entlassen. Dies bestätigte der Zuger Regierungsrat Andreas Hostettler gegenüber der « Luzerner Zeitung ». Die Entlassung sei jedoch noch nicht rechtskräftig: Dies werde noch «etwas Zeit in Anspruch» nehmen, da gemäss Personalrecht des Kantons noch einige Schritte bevorstünden.

Bis die Entlassung rechtskräftig ist, erhält der ehemalige Zentrumsleiter noch Lohnzahlungen. Danach werde die Stelle neu ausgeschrieben, heisst es weiter. Seinen Platz in der Asyl-Durchgangsstation in Steinhausen habe der Mann geräumt und eine Abgangsentschädigung erhalte er nicht. In der Zwischenzeit werde das Zentrum von einem anderen Angestellten geleitet.