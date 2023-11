Prosopagnosie: Ellie erkennt sich selbst nur dank eines Tricks

Ellie Hudson setzt nicht ganz freiwillig auf so eine grelle Haarfarbe. Sie tut es, damit sie sich auf Fotos erkennen kann. Die Britin leidet an Prosopagnosie – Gesichtsblindheit.

Ellie Hudsons Leben ist von klein auf von Verwirrtheit geprägt: Immer wieder kommt es vor, dass sie ihr eigentlich bekannte Personen nicht wiedererkennt. So hielt sie ihre Lehrerin einmal fälschlicherweise für eine neue Lehrperson, nachdem diese die Frisur gewechselt hatte. Ein anderes Mal begrüsste sie eine Mitschülerin aus einer anderen Klasse wie eine Freundin. Dabei kannte sie diese gar nicht. Auch umarmte sie einmal statt ihres Bruders ihren Freund Tony, den sie in diesem Moment für ihren Bruder hielt. Dabei hatte sie zuvor vier Stunden mit Tony im Auto verbracht. Wie es dazu kam, war ihr ein Rätsel.

Doch es blieb nicht bei diesen Einzelfällen: «Im Laufe der Jahre konnte ich oft nicht einmal enge Verwandte oder Freunde anhand ihrer Gesichter erkennen», erzählt die Britin. Worauf das zurückzuführen ist, wusste sie all die Zeit nicht. Sie nahm es einfach hin – bis sie ein Vorfall mit ihrem Vater an ihrem Gedächtnis zweifeln liess.

Was war passiert?

Nachdem ihr Vater im Spital einen dreifachen Bypass bekommen hatte, wollte Hudson – mittlerweile erwachsen – zu ihm. Das Personal schickte sie in den entsprechenden Flügel. Dann wurde es kompliziert: «Dort angekommen kam mir ein Meer von Patientengesichtern entgegen, und ich konnte ihn nicht erkennen», erinnert sich die Britin. «Ich fragte also eine Krankenpflegerin, wo mein Papa sei.» Die habe gelächelt und auf ihn gezeigt. «Er sass nicht weit von mir entfernt», sagt Hudson. Sie habe sich fürchterlich geschämt: «Ich konnte meinen eigenen Vater nicht erkennen!» Sie befürchtete, an Gedächtnisverlust zu leiden. Schliesslich kannte sie ihren Vater nach so vielen Jahren mehr als gut.