Neuenburg: Prostituierte bezog Sozialhilfe, erpresste Kunden – nun wird sie ausgewiesen

Zwischen 2018 und 2020 hatte sie in drei Westschweizer Kantonen nicht deklarierte Einkünfte aus ihrer Tätigkeit als Prostituierte, obwohl sie seit 2011 Sozialhilfe bezog.

Die 35-Jährige lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in der Schweiz.

Eine straffällige 35-jährige Kongolesin, die seit ihrem dritten Lebensjahr in der Schweiz lebt, soll nach dem Entscheid des Bundesgerichts ausgewiesen werden. Die Frau war im April 2021 wegen unrechtmässigen Bezugs von Sozialhilfeleistungen, Erpressung, Verleumdung und Drohung zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt worden, doch die Neuenburger Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. Das Kantonsgericht Neuenburg entschied dann, dass die Verurteilte die Schweiz für fünf Jahre verlassen müsse. Dieser Entscheid wurde mittlerweile durch das Bundesgericht bestätigt.

Wie 20 Minutes berichtet, hatte die Frau zwischen 2018 und 2020 in drei Westschweizer Kantonen nicht deklarierte Einkünfte aus ihrer Tätigkeit als Prostituierte, obwohl sie seit 2011 Sozialhilfe bezog. Der Kongolesin werden jedoch weitere schwerwiegende Straftaten vorgeworfen: Als Anhängerin sadomasochistischer Praktiken erpresste sie ihre Kunden. Das Geld gab sie an Verwandte und Kollegen weiter.

Angeklagte erpresste ihre Kunden

Von den erpressten Kunden forderte sie mal 20'000 Franken, mal 2815 Franken und manchmal auch nur 750 Franken. Wer nicht für Sex mit ihr bezahlen wollte, wurde telefonisch bedroht: Drei ihrer Opfer erhielten bis zu 33 Anrufe in einer Viertelstunde, 20 Audionachrichten in 38 Minuten und 58 Anrufe an einem Tag.