Prostituierte in Brasilien sind für eine Woche im Streik: Sie sind mit der Politik ihrer Regierung nicht einverstanden und fordern eine prioritäre Behandlung bei den Corona-Impfungen. Schliesslich seien sie als «Front Line Workers» an vorderster Front tätig und damit einer grossen Gefahr ausgesetzt. Das berichtet die britische «Daily Mail» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Agence France-Presse (AFP).

«Wir stehen an vorderster Front, befeuern die Wirtschaft und sind gefährdet», sagte Cida Vieira, Präsidentin der Vereinigung der Prostituierten in Mins Gerais. «Wir müssen prioritär behandelt werden, weil wir Menschen über Gesundheitsthemen und Geschlechterkrankheiten aufklären und gratis Kondome verteilen».

Da die Hotels in Brasilien wegen der Pandemie geschlossen sind, bieten tausende Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter ihre Dienste auf der Strasse an. Die Prostituierten gingen in Belo Horizonte, der Hauptstadt von Minas Gerais, auf die Strasse. Mit Transparenten und Botschaften wie «Gesundheitsministerium, bitte teilt uns Sexarbeiterinnen in eine prioritäre Impfstoffgruppe ein» und «Sexarbeiterinnen sind eine prioritäre Gruppe».