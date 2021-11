Rotterdam (NL) : Polizei gibt an Corona-Demo Warnschüsse ab – mehrere Verletzte

Menschen protestieren auf den Strassen Rotterdams gegen die geplanten Corona-Massnahmen. Der Protest gerät ausser Kontrolle. Autos brennen und die Polizei setzt Wasserwerfer ein.

Demonstrierende stecken Autos in Brand. Der Protest in Rotterdam eskaliert.

Bei einer gewalttätigen Demonstration gegen die Corona-Massnahmen hat die niederländische Polizei Warnschüsse abgegeben. Bei den Protesten in Rotterdam hätten Demonstrierende Brände gelegt und Feuerwerkskörper geworfen, es habe «Krawalle» gegeben, berichtete die Polizei am Freitagabend im Kurzmitteilungsdienst Twitter.



Durch Warnschüsse der Polizei sind mehrere Menschen verletzt worden. «Im Zusammenhang mit den Warnschüssen» habe es Verletzte gegeben, erklärte die Polizei in Rotterdam am Freitagabend im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Auch Wasserwerfer wurden demnach eingesetzt. Laut Polizei legten Teilnehmende der Demonstration Brände und warfen mit Feuerwerkskörpern, es habe «Krawalle» gegeben.