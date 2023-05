Flughafen Cointrin: Protest gegen Privatjets in Genf

Greenpeace versprach «keine Störung des Flugbetriebs»

Greenpeace teilte im Vorfeld mit, dass es nicht beabsichtigt sei, den kommerziellen Flugverkehr am Flughafen Genf zu stören. «Die Aktivisten haben sich entschieden, zu keiner Zeit die Rollbahnen oder Start- und Landebahnen zu betreten oder zu überqueren», schrieb die Umweltschutzorganisation.



Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten fordern ein Verbot von Privatjets. Der Protest folgt auf eine Reihe von Aktionen gegen Privatjets in den vergangenen Monaten, etwa am Amsterdamer Flughafen Schiphol, dem zweitgrössten Flughafen in der EU, und den Protesten der Make-Them-Pay-Kampagne.