Brig VS : Protestaktion gegen Infantino – Aktivisten verkleiden sich als Fifa-Präsident

Mit Masken von Fifa-Boss Gianni Infantinos Gesicht protestierten am Mittwoch Aktivistinnen und Aktivisten in Brig.

Mitten in der Fussball-WM haben Aktivistinnen und Aktivisten am Mittwoch eine Protestaktion gegen Fifa-Boss Gianni Infantino durchgeführt. In seiner Heimatstadt Brig verlangten die Mitglieder der internationalen Nichtregierungsorganisation Avaaz die Einrichtung eines Fonds zur Entschädigung von Arbeitern, die auf den Baustellen der Weltmeisterschaft in Katar arbeiteten.