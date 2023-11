Protestaktion: Polizei entfernt pro-israelische Poster

Die Aufnahmen stammen unter anderem aus London, New York und Deutschland. Doch nicht nur Zivilisten entfernen die Bilder der Geiseln: Ein weiteres Video zeigt, wie die Berliner Polizei Plakate an einer Litfasssäule ablösen.

Die Berliner Polizei bestätigt den Einsatz auf Anfrage von 20 Minuten. Dieser habe am 26. Oktober in Berlin-Friedrichshain stattgefunden. Die Einsatzkräfte hätten aufgrund des Verdachts der unberechtigten Plakatierung die Bilder entfernt. Die abschliessende Bewertung des Sachverhalts durch die Generalstaatsanwaltschaft Berlin sei noch nicht abgeschlossen.

Israel-Experte spricht von «Identitätsraub»

«Reisst man die Plakate ab, raubt man so den entführten Menschen ein Stück ihrer Identität», so Petry weiter. Dieser «Raub der Identität» sei Teil einer älteren Form von Judenhass, wie es sie unter der Führung der Nazis bereits gab.

Es sei jedoch nicht zu vergleichen mit den Geschehnissen in Dagestan: Dort stürmten am Sonntagabend zahlreiche Personen einen Flughafen in Russland. Sie hatten Palästina-Flaggen dabei und schrien immer wieder «Allahu Akbar». Mutmasslich waren sie auf der Suche nach jüdischen Passagieren aus Tel Aviv. «Dass so was 2023 passieren kann, ist taff», sagt der Israel-Experte.