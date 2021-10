Rom (I) : Proteste und Ausschreitungen gegen Zertifikatspflicht am Arbeitsplatz

In der italienischen Hauptstadt demonstrierten am Samstag Tausende gegen die geltenden Corona-Massnahmen. Ab kommenden Freitag werden diese noch einmal verschärft.

In Rom ist es am Samstag zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstrierenden gekommen.

In Rom kam es nach einer Demonstration am Samstag zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und gewalttätigen Demonstrierenden.

Im Zentrum von Rom haben Tausende Menschen gegen die beschlossene 3G-Pflicht am Arbeitsplatz demonstriert. Bei den Protesten in der italienischen Hauptstadt am Samstag kam es zu kleineren Zusammenstössen mit der Polizei. Unter den Demonstrantinnen und Demonstranten waren auch rechtsextreme Gruppierungen.

Mehrere Hundert Menschen spalteten sich vom Hauptdemonstrationszug ab und versuchten, zum Parlament zu marschieren. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein, um sie zu stoppen. Bei den Zusammenstössen wurden mehrere Demonstrantinnen und Demonstranten festgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur AGI. Weitere Proteste fanden in Mailand und in Cesena statt.

80 Prozent der Italienerinnen und Italiener sind vollständig geimpft

Die Corona-Passpflicht betrifft rund 23 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Italien. De facto sind unter den Erwachsenen nur noch Rentnerinnen und Rentner, Arbeitslose sowie Hausfrauen und Hausmänner nicht betroffen. Bislang musste der Corona-Pass bereits in den Innenräumen von Restaurants, in Kinos oder Sportstadien, in Intercity-Zügen, Bussen und auf Inlandsflügen vorgelegt werden.