Grossbritannien

Proteste «von Zerstörungswut unterwandert»

Die mehrheitlich friedlichen Demonstrationen in London und anderen britischen Städten gegen Rassismus wurden von Gewalt überschattet. In Bristol wurde zudem eine Statue eines Sklavenhändlers vom Sockel gehauen.

Die friedlichen Antirassismus-Proteste in Grossbritannien werden nach Ansicht des britischen Premierministers Boris Johnson von gewaltbereiten Unruhestiftern unterwandert. «Diese Demonstrationen wurden durch Zerstörungswut untergraben – und sie sind ein Verrat an der Sache, der sie angeblich dienen», schrieb Johnson auf Twitter. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden.

Statue eines Sklavenhändlers entfernt

Zehntausende gingen am Sonntag den zweiten Tag infolge in London auf die Strasse um gegen Polizeigewalt nach der Ermordung von George Floyd in Minneapolis zu protestieren. Als sich die Menschenmenge nach den Kundgebungen auflöste, kam es erneut zu Ausschreitung und Schlägereien einiger gewaltbereiter Demonstranten mit der Polizei. Tags zuvor wurden bei Unruhen in der Nähe von Johnsons Amtssitzes in der Downing Street 14 Polizisten verletzt, zwei davon schwer.