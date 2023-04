Anlass für Kinder : Proteste und Drohungen gegen Dragqueen-Lesung – Chaos in Wien

In Wien kann es durch die Demos zu massiven Beeinträchtigungen im Verkehr kommen.

In einem Wiener Kulturzentrum, der Türkis-Rosa-Lila-Villa in Wien-Mariahilf, findet am Sonntag eine Kinderbuch-Lesung der Dragqueen Candy Licious statt. Sie wird dabei Familien aus Büchern vorlesen, die Inklusion und Gleichberechtigung zum Inhalt haben. Die FPÖ ortete bereits im Vorfeld eine «Frühsexualisierung» und wollte den Event verbieten lassen, wie Heute.at schreibt. Auch ÖVP-Gemeinderätin Caroline Hungerländer kritisierte die Veranstaltung. SPÖ, NEOS und Grüne sind für die «Drag Storytime 4 Kids».