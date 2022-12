Umweltsünden: Grosse Autos und viel Fleisch – sind Männer schlechter fürs Klima?

Dass dies auch in der Schweiz so ist, bestätigt Melanie Loessner, Ernährungswissenschaftlerin an der ETH Zürich: «Insbesondere beim Fleischkonsum unterscheiden sich Männer und Frauen deutlich. Pro Woche essen Männer rund ein halbes Kilo Fleisch mehr als Frauen.» Männer seien ausserdem seltener Vegetarier und Veganer.