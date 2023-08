Fedpol reagiert auf 1.-August-Rede von SVP-Präsident Marco Chiesa

An einer Stelle sagt der SVP-Politiker: «Helfen Sie mit: Jagen Sie mit uns die schädliche Politik der Grünen und Linken in die Luft!»

Im Video will er unter anderem den «Gender-Wahn» oder die «Klima-Kleber» symbolisch mit zwei Feuerwerksraketen in die Luft jagen.

Die Direktorin der Bundespolizei schien ihm daraufhin in einem Linkedin-Post indirekt eine Straftat unterstellen zu wollen.

In einer Ansprache zum Nationalfeiertag sagt SVP-Präsident Marco Chiesa, dass er «die schädliche Politik der Grünen und Linken in die Luft jagen» möchte.

Zwei Minuten dauert ein auf der Youtube-Seite der SVP Schweiz veröffentlichtes Video von Präsident Marco Chiesa. «Heute müssen wir uns gegen den links-grünen Verbots-Wahnsinn wehren», sagt der Politiker in seiner Ansprache. In den Händen hält er drei Feuerwerksraketen. Nach und nach hängt er an jede Rakete ein Post-it. Darauf stehen etwa Wörter wie «Ausländerkriminalität», «Masslose Zuwanderung» oder «Asyl-Missbrauch».