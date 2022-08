Taiwan-Besuch: Provokation oder Mut zur Solidarität? Pelosi-Besuch spaltet Schweizer Politik

Der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan am Dienstag sorgte für Zündstoff. China hatte bereits vor dem Besuch mit Gegenmassnahmen gedroht.

Nancy Pelosi besuchte am Dienstag Taiwan und heizt damit die Spannung zwischen China und den USA weiter an.

Dass die USA Taiwan einen Besuch abgestattet hätten, sei gefährlich. Es sei ein Konfliktherd. «Dass man nun Salz in die Wunde streute, macht die Lage nicht besser. Im Gegenteil», so Grüter. Auswirkungen auf die Schweiz befürchtet Grüter indes nicht. «Die Schweiz pflegt zwar Beziehungen zu Taiwan, doch es ist eben kein eigenständiges Land und das erkennt auch die Schweiz an.»

China müsse lernen

Zu einer anderen Beurteilung als Grüter kommt der Vizepräsident der Aussenpolitischen Kommission. FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann: «Ich sehe nichts Falsches an diesem Besuch.» Bringe ein Volk wie Taiwan den Wunsch einer Demokratie auf und wolle es sich an internationale Menschenrechte und Gesetze halten, sei es richtig, dass der Westen seine wertebasierende Sympathie auch mit repräsentativen Besuchen bekunde.

Beziehungen mit China überdenken

SP-Nationalrat Fabian Molina fand auf Twitter klare Worte: «Der Besuch in Taipeh ist mutiger Beistand für die Demokratie und die Selbstbestimmung des taiwanesischen Volkes » , schreibt er in seinem Tweet. Das Säbelrasseln Chinas sei inakzeptabel und völkerrechtswidrig. Molina formuliert auch eine Forderung: «Es ist höchste Zeit, dass auch die Schweiz ihre Haltung gegenüber Taiwan revidiert.»

Gleichzeitig fordert Molina aber auch, dass die Schweiz ihre Beziehungen zu China überdenke und anpasse. «Viele andere Staaten haben einen Weg gefunden, die Ein-China-Politik mit Taiwan selbst zu interpretieren. Die Schweiz nicht. Sie erkennt Taiwan so an, wie es China vorschreibt», sagt Molina. In der Praxis gebe es zwar Kontakte zu Taiwan, aber keine diplomatischen Beziehungen. «Die Schweiz muss ihren Spielraum in der Aussenpolitik besser nutzen und zur Förderung der Demokratie in Taiwan die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur verstärken, wie es das Parlament vom Bundesrat fordert», ist Molina der Meinung.