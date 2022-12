Nach 20-Min-Interview: «Provokationen sind nutzlos» – Kosovo-Botschafter kontert Kuzmanovic

1 / 5 «Jede Provokation ist nutzlos und dient dem Sport nicht», meint der kosovarische Botschafter Sami Ukelli. 20min/Simon Glauser Zdravko Kuzmanovic hatte zuvor mit brisanten Aussagen in einem 20-Minuten-Interview für Furore gesorgt. Toto Marti/Blick/freshfocus Der 35-jährige Ex-Profi heizte die Stimmung vor dem Nati-Endspiel gegen Serbien an. imago sportfotodienst

«Wenn Serbien nichts mehr zu verlieren hat, weiss ich nicht, ob die Knochen halten werden», meinte Zdravko Kuzmanovic im Interview mit 20 Minuten und heizte auch mit weiteren brisanten Aussagen die Stimmung vor dem Nati-Endspiel gegen Serbien so richtig an. Die Worte des ehemaligen FCB-Stars sorgten für grossen Wirbel und wurden auch in serbischen wie kosovarischen Medien thematisiert.

«Man darf und soll mit allen Seiten reden. Das ist wichtig», sagt Lars Haefner, Präsident der Gesellschaft Schweiz-Albanien, zum Kuzmanovic-Interview. Trotzdem beurteilt er Aussagen als «beschönigend», «unkritisch» und teilweise als «falsch». Letzteres trifft auf die Aussage des Ex-FCB-Stars zu, dass die Provokationen 2018 von den Schweizer Nati-Stars lanciert wurden.

«Sie wurden beim letzten Duell vom Publikum in Kaliningrad beleidigt und ausgepfiffen.» Auch wundert sich Haefner über die Gewaltverherrlichung des früheren serbischen Nationalspielers, der sagte, er würde als aktiver Spieler Shaqiri und Xhaka umhauen aufgrund der Doppeladler-Geste an der WM 2018 in Russland. «Irgendwann muss man einen Haken machen und vorwärts schauen.»

Fifa-Ermittlung wegen Serbien-Flagge

Dann spricht der Präsident der Gesellschaft Schweiz-Albanien noch ein aktuelles Thema in Katar an: «Kuzmanovic sagt, dass man Sportliches und Politik trennen muss. Dann sieht man, was in der Garderobe der Serben los ist – das passt nicht zusammen.» Gemeint ist die Flaggen-Provokation vor dem ersten Serbien-Spiel gegen Brasilien. Die Fahne in der Kabine zeigte Umrisse Kosovos in den serbischen Farben sowie die Botschaft «Niemals aufgeben».

Auch viele Fussballfans in der Schweiz reagierten mit der gleichen Kritik auf die Aussagen von Kuzmanovic bei 20 Minuten. Er spreche von Provokationen der Schweizer und selber habe die Fifa aktuell eine Ermittlung gegen Serbien eingeleitet aufgrund dieser Fahne.

Kosovo-Botschafter beschwichtigt

Dragan Vasiljevic vom serbischen Kulturzentrum Wil betrachtet die Fahne als unproblematisch: «Ich weiss nicht, ob eine geographische Flagge als Provokation gilt», so Vasiljevic. Doch auch er hoffe auf ein friedliches Spiel und dass man das Geschehen abseits des Platzes nicht zu hoch hängt. «Die Thematik rund um 2018 ist nicht mehr aktuell und lange her. Ich hoffe, dass es keine Provokationen mehr geben wird», sagt Vasiljevic.

Auch Sami Ukelli, der kosovarische Botschafter in der Schweiz, äussert sich zu den Aussagen von Ex-Basel-Star Zdravko Kuzmanovic: «Jede Provokation ist nutzlos und dient dem Sport sowie der Versöhnung zwischen den Völkern überhaupt nicht.» Sorge, dass die Nebenschauplätze Einfluss auf das Spiel am Freitag haben werden, hat Ukelli dennoch keine. «Die Schweizer sind professionell genug und werden sich nicht provozieren lassen», so der Botschafter.

Absolute Ruhe im Camp der Schweizer Nati

So klingt es auch bei der Schweizer Fussballer in Doha, die seit Tagen ruhig bleiben und gar nichts sagen zu allem, was nichts mit dem sportlichen Geschehen auf dem Platz zu tun haben. «Wir spielen nicht zum ersten Mal gegen Serbien. Wir sind professionell genug, um uns auf das Sportliche zu fokussieren», sagte Granit Xhaka nach dem Brasilien Spiel. Und angesprochen auf das Kuzmanovic-Interview, sagte Djibril Sow am Mittwoch im Nati-Camp: «Was soll ich dazu sagen? Ich habe keinen Kommentar zu solchen Aussagen.»

