WM 2022: Provokationen von Serbien-Trainer und Granit Xhaka sorgen nach Nati-Spiel für Ärger

Xhaka mit Griff in die Weichteile: Der Nati-Captain bringt die Serbien-Bank in Aufruhr.

Im Spiel ging es hitzig zu und her.

Serbien-Trainer mit verbaler Entgleisung

Als die Serben nach 35 Minuten den Ausgleich erzielt hatten , zeigte die TV-Kamera den serbischen Trainer Dragan Stojkovic. Dieser jubelte über den Ausgleich, allerdings nicht nur das. Seine Wortwahl sorgte im Netz für Unverständnis. Stojkovic meinte: «Ich f*** eure albanische Mutter.» Auch eine serbische Zeitung nahm sich der Aussage von Stojkovic an und sprach von einer «skandalösen» Aussage. «Manchmal entsteht eine Spannung, in der schlechte Worte fallen und es zu solchen Szenen kommt», nahm der serbische Trainer nach dem Spiel Stellung.

Xhaka und Vlahovic greifen sich in den Schritt

Nicht nur der Serben-Trainer sorgte mit Aussagen oder einem körperlichen Zeichen für Aufsehen. Auch Granit Xhaka erregte mit beleidigenden Aussagen in Richtung Serbien-Bank und einem Griff in den Schritt die Gemüter. Ob das Zeichen von Xhaka nun ein Nachspiel haben wird, ist noch unklar. Der serbische «Bliq» schrieb von einer abscheulichen Provokation und einem Skandal.

Übrigens: Xhaka war nicht der erste Spieler mit dem Griff in den Schritt. Zuvor fiel bereits Serbien-Torschütze Vlahovic mit dieser Geste auf. «Es war ein Spiel mit vielen Emotionen. Das gehört auch zu einem solchen Spiel», erklärte ein heiserer Granit Xhaka an der Presskonferenz nach dem Spiel.

Viele Rudelbildungen

Auch Murat Yakin, der bei der Raufereien intervenierte, meinte: «Ich wollte die Spieler in Schutz nehmen.» Breel Embolo kommentierte nach dem Spiel: «Im Grossen und Ganzen und nach all diesen Gesprächen war es ein sehr positives Spiel.» Für ihn sei klar gewesen, dass die Emotionen hochgehen würden, «Beleidigungen und Provokationen auf dem Platz gehören ein Stück weit dazu. Am Schluss des Spiels gaben sich alle die Hand und waren fair. Das ist das Wichtigste.»