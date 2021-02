Kremlgegner Alexei Nawalny (2.v.r.) und seine Ehefrau Julia steigen in ein Flugzeug der Fluggesellschaft «Pobeda», um nach Moskau zu fliegen.

In Moskau hat am Dienstag die Anhörung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny über eine längere Gefängnisstrafe begonnen. Nach Angaben eines Reporters der Nachrichtenagentur AFP war der 44-Jährige zum Auftakt im Gerichtssaal anwesend. Nawalny wird der Verstoss gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen, weshalb die russische Strafvollzugsbehörde (FSIN) die Umwandlung einer bereits bestehenden Bewährungs- in eine Haftstrafe beantragt hat. Vor Beginn des Prozesses nahm die Polizei mehrere Unterstützer des russischen Oppositionellen vor dem Gerichtsgebäude fest.