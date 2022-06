Betrug und andere Delikte: Blatter und Platini sind angekommen – Prozess startet um 9 Uhr

Es sind zwei der grossen ungeklärten Fragen in der skandalumtosten Funktionärswelt des Fussballs. Warum flossen unter Joseph Blatter zwei Millionen Schweizer Franken von der Fifa an Michel Platini? Und wie erfuhren die Schweizer Strafermittler von der dubiosen Zahlung? Ihre Position als mächtigste Männer im Weltfussball haben Blatter (86) und Platini (66) schon lange verloren – mit Spannung wird nun erwartet, ob im Prozess gegen die einstigen Freunde vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona im Kanton Tessin auch alle Hintergründe offengelegt werden können. Die wichtigsten Fragen zu der am Mittwoch beginnenden Verhandlung: