Australien : Prozess gegen Entführer der kleinen Cleo (4) verschoben

Mehr als einen halben Monat dauerte es, bis die entführte Cleo wohlauf gefunden wurde. Der Prozess gegen den Entführer sollte am Montag beginnen, wurde nun aber um mehrere Wochen aufgeschoben.

Cleo wurde in einem Spital untersucht, nachdem sie von den Fahndern gefunden worden war.

Der Prozess gegen den Entführer begann am Mittwoch in Perth.

Nun hätte am Montag der Prozess beginnen sollen.

Mitte Oktober verschwand die vierjährige Cleo spurlos von einem Campingplatz in Westaustralien.

Der mit Spannung erwartete Prozess gegen den Entführer der vierjährigen Cleo Smith in Australien ist vertagt worden. Zu Beginn einer Gerichtsanhörung des Angeklagten im südwestaustralischen Perth erwirkte sein Anwalt am Montag einen mehrwöchigen Aufschub. Der Angeklagte war per Video aus dem Gefängnis dem Gericht zugeschaltet, auf seine Stellungnahme verzichtete das Gericht aber. Seine nächste Anhörung ist für den 24. Januar vorgesehen.