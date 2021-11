Ghislaine Maxwell : Prozess gegen Epstein-Vertraute beginnt in New York

Der 59-jährigen Ghislaine Maxwell drohen bei einer Verurteilung wegen Sexhandels eine Haftstrafe von bis zu 80 Jahren. Ab heute wird ihr in New York der Prozess gemacht.

Maxwell ist im Metropolitan Detention Center in New York inhaftiert.

Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war 2019 nach einer erneuten Festnahme tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden.

In New York beginnt am Montag der Prozess gegen die langjährige Vertraute des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Die US-Justiz wirft der 59-Jährigen vor, über Jahre Minderjährige für Epstein rekrutiert zu haben, die dann von dem Finanzinvestor sexuell missbraucht wurden. Sie soll sich an dem Missbrauch teilweise auch selbst beteiligt haben.

Die wegen Sexhandels angeklagte Maxwell weist alle Vorwürfe zurück. Bei einer Verurteilung droht ihr eine Haftstrafe von bis zu 80 Jahren. Die Tochter des verstorbenen britischen Medienmoguls Robert Maxwell war im Juli 2020 im US-Bundesstaat New Hampshire festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war 2019 nach einer erneuten Festnahme tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Er nahm sich nach offiziellen Angaben das Leben.