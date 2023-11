Prozess gegen Ex-Präsident Donald Trump : Eric Trump wird im Gerichtssaal laut

Gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump läuft in New York ein Betrugsprozess. Dabei geht es um 250 Millionen Dollar und auch sein Hochhaus. Nun haben zwei seiner Söhne vor Gericht ausgesagt.

1 / 3 Sei nicht in die Finanzberichte der Trump-Firma verwickelt gewesen: Eric Trump in New York vor Gericht. (2. November 2023) Getty Images via AFP/David Dee Delgado Den Prozess nutzt er nach Einschätzung vieler Beobachter als Wahlwerbung: Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Houston, Texas. (2. November 2023) Getty Images via AFP/Brandon Bell Wirft im Gericht der Generalstaatsanwältin politische Verfolgung vor: Donald Trump Jr. (2. November 2023) AFP/Timothy A. Clary

Darum gehts In New York läuft ein Zivilprozess gegen das Trump-Unternehmen.

Nun haben die beiden Söhne des Ex-Präsidenten vor Gericht ausgesagt.

Dabei wurde Eric Trump laut.

Im Zivilprozess wegen Betrugs gegen den amerikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump hat am Donnerstag dessen Sohn Eric ausgesagt. Er versicherte, nicht in Finanzberichte der Firma verwickelt gewesen zu sein und auch nichts von ihnen gewusst zu haben. Daraufhin präsentierte ihm Klägeranwalt Andrew Amer E-Mails, in denen ihn ein Führungskollege für eine Bilanz um Informationen über eine der Immobilien des Unternehmens bat. Eric Trump versicherte mit erhobener Stimme, er habe gewusst, dass das Unternehmen Finanzberichte erstelle, aber nicht daran mitgearbeitet.

Donald Trump Senior hatte den beiden Söhnen Eric und Donald Junior bei seinem Amtsantritt als US-Präsident 2017 die Verwaltung des Familienunternehmens Trump Organization übergeben. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James wirft Trump, seinen Söhnen und Spitzenmanagern des Unternehmens vor, sein Vermögen in Finanzdokumenten um mehrere Milliarden Dollar zu hoch angegeben zu haben. Davon sollen Dokumente betroffen gewesen sein, die Banken, Versicherern und anderen Parteien übergeben wurden, um an Kredite zu kommen und Geschäfte abzuschliessen.

Trump Junior habe sich auf Buchhalter verlassen

Zuvor hatte Donald Trump Junior ausgesagt und erklärt, er habe an der Vermögensaufstellung seines Vaters nicht mitgearbeitet, sondern sich auf externe Buchhalter und den damaligen Finanzchef des Unternehmens, Allen Weisselberg, verlassen. Etwaige Unregelmässigkeiten versuchte er offenbar dem langjährigen externen Buchhalter Donald Bender anzulasten. Der sei «Ansprechpartner für so ziemlich alles» gewesen, «was wir buchhalterisch taten». Er selbst habe mit Finanzberichten nur am Rande zu tun gehabt und unterschrieben, was externe Wirtschaftsprüfer gutgeheissen hätten.

Nach seiner Aussage im Gericht warf Trump Junior Generalstaatsanwältin James politische Verfolgung vor. In New York gelte er schon als Betrüger, weil er sich auf seine Buchhalter verlassen habe.