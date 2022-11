Nicolas A. Rimoldi wird bei Prozessbeginn von Freiheitstrychler begleitet

Als Zeichen der Solidarität nahmen etwa 150 Personen, darunter die Freiheitstrychler, an einer Kundgebung in Luzern teil.

Ihm werden unter anderem Verstösse gegen die Maskenpflicht sowie die Teilnahme an einer illegalen Demonstration vorgeworfen.

In Luzern hat am Freitagmorgen ein Prozess gegen den Mass-Voll-Präsidenten Nicolas A. Rimoldi begonnen.

Am Freitagmorgen hat der Prozess gegen Mass-Voll-Präsident Nicolas A. Rimoldi begonnen. Er muss sich vor dem Bezirksgericht Luzern unter anderem darum verantworten, weil er einem Polizisten Zigarrenrauch ins Gesicht geblasen und diesen bedroht haben soll, wie das Newsportal Zentralplus berichtet.

Eine Gruppe von rund 150 Personen begleitete ihn im Rahmen einer bewilligten Demonstration zum Rütlisaal in Luzern. (Archivaufnahme)

Nicolas A. Rimoldi muss sich vor dem Luzerner Bezirksgericht unter anderem wegen Verstössen gegen die Maskenpflicht sowie der Teilnahme an einer illegalen Demonstration verantworten.

Eine Gruppe von rund 150 Personen, darunter die Freiheitstrychler, begleitete Rimoldi mit einem bewilligten Demonstrationszug durch Luzern. Dieser startete am Schwanenplatz und führte über die Seebrücke zum Rütlisaal am Hirschgraben. Wegen des grossen Besucherandrangs war der Prozess vom Gebäude des Bezirksgerichts in den Saal verlegt worden.