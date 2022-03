Aussergerichtliche Einigung : Prozess gegen Prinz Andrew endgültig vom Tisch

Die Klage gegen den britischen Royal ist nun auch von einem Richter abgewiesen worden. Dies, nachdem sich die beiden Parteien aussergerichtlich geeinigt haben.

Drei Wochen nach einer aussergerichtlichen Einigung hat ein Richter in New York die Zivilklage wegen sexueller Nötigung gegen den britischen Prinzen Andrew abgewiesen. Bezirksrichter Lewis Kaplan unterzeichnete am Dienstag entsprechende Gerichtsdokumente, nachdem ihn Anwälte beider Parteien wenige Stunden zuvor darum gebeten hatten.

Die Mitte Februar erzielte vorläufige Einigung sah unter anderem vor, dass der Prinz eine bedeutende Summe an die Stiftung der Klägerin Virginia Giuffre zahlt. Sein Anwalt sagte, der Prinz erkenne an, dass Giuffre nicht nur anerkanntermassen ein Opfer von Missbrauch geworden sei, sondern auch das Ziel unfairer öffentlicher Angriffe. Der Richter hatte beiden Parteien Zeit bis zum 17. März gegeben, um die Einigung umzusetzen.

Giuffre hatte den zweitältesten Sohn von Königin Elizabeth II. im August verklagt und erklärt, sie sei 2001 vom US-Millionär Jeffrey Epstein und seiner langjährigen Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell zu sexuellen Begegnungen mit dem Prinzen gezwungen worden. Damals war sie 17 Jahre alt. Der Missbrauch habe sich in Maxwells Londoner Haus, in Epsteins New Yorker Villa und in Epsteins Anwesen auf den Jungferninseln ereignet. Prinz Andrew wies die Anschuldigungen zurück und erklärte, er könne sich nicht daran erinnern, Giuffre jemals getroffen zu haben.