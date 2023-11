Moutier BE: Prozess gegen acht Angeklagte: Zwei Frauen wegen Stromschlag gestorben

Im Mai 2017 starben zwei Frauen im Bielersee vor La Neuveville BE. Am Dienstag beginnt der Prozess gegen acht Angeklagte wegen fahrlässiger Tötung am Gericht in Moutier BE.

Prozess in Moutier BE : «Wir hatten immer das Gefühl, dass unsere Tochter zurückkommt»

1 / 2 Sie starb, als sie ihrer Hündin Makani helfen wollte: Claire Schläfli. Auch die Hündin starb an einem Stromschlag. Familie Schläfli Miranda Korn Birdsall war nur zufällig vor Ort – sie sprang ebenfalls ins Wasser, um zu helfen, und starb. Familie Schläfli

Darum gehts Claire Schläfli (24) und Miranda Korn Birdsall starben am 15. Mai 2017 an einem Stromschlag im Bielersee.

Ab Dienstag stehen acht Personen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht in Moutier BE.

Robert Schläfli, Vater eines der Opfer, hat durch den Unfall und die lange Wartezeit den Glauben an die Schweiz verloren.

Vor über sechs Jahren, im Mai 2017, erschütterte ein Unfall das Städtchen La Neuveville BE am Bielersee und die ganze Schweiz. Weil sie ihre Hündin Makani aus dem See retten wollte, sprang Claire Schläfli (24) ins Wasser. Eine Passantin, die 53-jährige Miranda Korn Birdsall, die das Ganze beobachtete, sprang ebenfalls in den See, um zu helfen.

Die beiden Frauen und die Hündin erlitten dabei einen tödlichen Stromschlag, verursacht mutmasslich durch ein beschädigtes Kabel. Claire Schläfli starb vor Ort, Miranda Korn Birdsall später im Spital.

Für die Angehörigen folgten quälend lange Jahre des Wartens, wie Robert Schläfli, Vater der verstorbenen Claire, zu 20 Minuten sagt. Am Dienstag beginnt nun endlich die Gerichtsverhandlung – es ist ein riesiger Prozess gegen acht Angeklagte. Veranschlagt sind neun Verhandlungstage.

«Nach sechseinhalb Jahren wären wir pleite gegangen»

Die Tage vor dem Prozessstart nutzten Robert Schläfli und seine Frau dazu, sich vorzubereiten. Einen Anwalt haben sie nicht. «Wir hätten das Geld dazu gar nicht. Nach sechseinhalb Jahren wären wir wohl pleite gegangen», sagt Schläfli. «Das ist etwas, das man sich gar nicht vorstellen kann. Das ist für uns so hart, wir hatten das Gefühl, wir müssen unsere Tochter selber verteidigen. Ich denke, dass ein Anwalt nicht viel mehr machen kann als wir selber.»

Sich mit dem Tod ihrer Tochter abzufinden, war für die Familie enorm schwierig. «Wir hatten immer wieder das Gefühl, dass unsere Tochter bald zurückkommt», sagt Schläfli. «Wir haben uns jetzt damit abgefunden.» Der baldige Start des Prozesses hat die Belastung nun wieder erhöht: «Es geht uns momentan nicht besser als vorher, im Gegenteil. Wir müssen bis zum Prozess durchhalten.»

«Habe den Glauben in die Schweiz verloren»

Die lange Wartezeit war auch bedingt durch die Corona-Pandemie und Beschwerden der Angeklagten gegen ein Experten-Gutachten, die sie bis vor Bundesgericht zogen. Bei den Schläflis haben Unfall und Wartezeit zu einer grossen Frustration geführt. «Man denkt immer, hier ist alles so gut reguliert, dass man denkt, es kann nichts passieren», sagt Schläfli. «Seit der Geschichte habe ich den Glauben in die Schweiz verloren.»

Für die Familie ist klar: «Die Schuldigen müssen bestraft werden. Alles andere würde den Zweck des ganzen Justizsystems infrage stellen», sagt Robert Schläfli. Würde ein Schuldspruch gegen die Angeklagten helfen, den Schmerz zu verarbeiten? «Nein», sagt Schläfli. «Wir werden weiter traurig sein. Aber der Schuldspruch muss sein.»

Mit den Angehörigen der zweiten Frau, die am 15. Mai 2017 starb, Miranda Korn Birdsall, sind die Schläflis stets in Kontakt geblieben. «Ihr Vater, ihre Schwester, ihr Bruder und ihre Kinder kommen immer wieder zu Besuch», so Schläfli. «Sie sind Freunde geworden, das hat uns auch getröstet.» Für die Urteilsverkündung am 6. Dezember wird die Familie, die grösstenteils in Australien lebt, in der Schweiz erwartet.

«Ich fühlte auf einmal nichts mehr»

Alvin Varga ist der damalige Partner von Miranda. An den 15. Mai 2017 mag er sich noch genau erinnern: «Ich musste Miranda identifizieren. Sie lag auf einer Metallliege, bedeckt mit einem weissen Lacken. Ich fühlte auf einmal nichts mehr.» Einige Stunden später sei er dann erstmals Robert Schläfli am Unfallort begegnet: «Ich sah Röbi unter einem Baum sitzen. Ich wusste nicht, was ich denken, fühlen oder sagen sollte. Ich war hier und hörte die Worte der Anwesenden, doch ich konnte diese nicht einordnen.»

Lange habe er diese Leere verspürt und das Geschehene nicht wahrhaben wollen. Gespräche mit Robert Schläfli hätten ihm aber geholfen. Besonders ein Gespräch sei ihm in Erinnerung geblieben: «Röbi sagte mal einen Satz zu mir, den ich erst später verstand. Er meinte: ‹Du wirst wieder eine neue Beziehung finden, wir hingegen nie eine neue Tochter.›» Dass sich diese Aussage tatsächlich 1,5 Jahre später bewahrheitete, sei für ihn das grösste Geschenk des Universums.

Varga wird am Dienstag am Prozess anwesend sein. Von der Verhandlung erhofft er sich: «Mir geht es nicht um ein möglichst hartes Urteil. Keiner der Beschuldigten wollte diese Katastrophe. Ich will nur, dass die Fehler, die zum Tod von Miranda, Claire und Makani führten, lückenlos vor Gericht aufgedeckt werden.»

Das sagt die Gemeinde La Neuveville BE

