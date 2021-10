Ärger über Platzverweis – «Prüft das Bankkonto des Schiedsrichters!»

«So etwas habe ich noch nie gesehen», tobt Nordirland-Trainer Ian Baraclough nach der 0:2-Pleite gegen die Schweiz. «Ich werde nicht sagen, was ich darüber denke, sonst bekomme ich Ärger.» Schuld am Mega-Frust der Nordiren: Schiedsrichter Slavko Vincic.

Fatale 16 Sekunden

Schiedsrichter ermahnte Nordiren

Von Anfang an hatten es die Gäste bei Abstössen und Einwürfen nicht besonders eilig. Bitter für Nordirland, dass mit Lewis ausgerechnet ein bereits verwarnter Spieler (Foul an Embolo nach 23 Minuten) zum Zeitspiel-Opfer wird.

Fans rasten aus

2017 hatte sich die Schweiz in den Playoffs zur WM 2018 gegen Nordirland durchgesetzt. Schon damals waren die Fans der «Green and White Army» stinksauer, als Ricardo Rodriguez die Nati mit einem umstrittenen Handspenalty an das Turnier in Russland schoss.